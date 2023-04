Erling Braut Haaland | il Manchester City possiede un robot

Leggi su 11contro11

(Di martedì 11 aprile 2023) Ilpuò continuare a stropicciarsi gli occhi, consapevole di avere preso il miglior goleador d’Europa, consapevole di avere come attaccante, come proprio numero 9,. Una squadra che per anni non ha avuto e nemmeno sentito il bisogno di avere una prima punta di ruolo, perché per il suo allenatore Pep Guardiola: “il centravanti migliore è lo spazio”. La scorsa estate, però, probabilmente qualcosa ha cominciato a modificarsi nelle idee del tecnico spagnolo. Guardiola ha cominciato a rendersi conto che per capitalizzare al massimo le situazioni di gioco offensive realizzate dai vari De Bruyne, Bernardo Silva e Foden servisse un vero e proprio bomber. Ilha deciso, infatti, pagando la clausola rescissoria che lo legava ...