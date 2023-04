Eredita 480 milioni di lire, ma non può convertire la somma in euro: ecco perché (Di martedì 11 aprile 2023) Una donna di 85 anni è pronta a far causa alla Banca d'Italia: nei giorni scorsi ha Ereditato 480 milioni di lire, ma secondo la normativa italiana non può più chiederne il cambio in euro Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 aprile 2023) Una donna di 85 anni è pronta a far causa alla Banca d'Italia: nei giorni scorsi hato 480di, ma secondo la normativa italiana non può più chiederne il cambio in

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pciccioni : #Bitcoin fix this: Eredita 480 milioni di vecchie lire, ma non può fare il cambio «Inviata la diffida alla banca d… - Corriere : Eredita 480 milioni di vecchie lire, ma non può fare il cambio «Inviata la diffida alla banca d'Italia» - PugliaStream : Eredità in lire, la banca non vuole convertire 480 milioni in euro: - LaGazzettaWeb : Foggia, eredita 480 milioni di vecchie lire, ma la banca non vuole convertirle in euro - andreastoolbox : Eredita 480 milioni di vecchie lire ma non può effettuare il cambio in euro. Ma è pronta la causa #480 #Eredita… -