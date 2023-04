Energie rinnovabili, il Gruppo Costim entra a far parte del capitale sociale di Verde21 (Di martedì 11 aprile 2023) Bergamo. Il Gruppo Costim, player di riferimento nel settore del Real Estate e Construction, ha annunciato oggi l’ingresso nel capitale sociale di Verde21 proprietaria del marchio registrato Dynamo, Pmi innovativa attiva nel mercato delle Energie rinnovabili. Alla conclusione dell’operazione, Costim S.r.l. detiene una partecipazione del 20% nel capitale sociale di Verde21 S.p.A.. il cui valore, a seguito del recente aumento di capitale, è complessivamente a 15 milioni di euro, rafforzando così la sua posizione nell’innovazione legata al mercato delle Energie rinnovabili nel quadro di un percorso sinergico di allargamento dei propri ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 aprile 2023) Bergamo. Il, player di riferimento nel settore del Real Estate e Construction, ha annunciato oggi l’ingresso neldiproprietaria del marchio registrato Dynamo, Pmi innovativa attiva nel mercato delle. Alla conclusione dell’operazione,S.r.l. detiene unacipazione del 20% neldiS.p.A.. il cui valore, a seguito del recente aumento di, è complessivamente a 15 milioni di euro, rafforzando così la sua posizione nell’innovazione legata al mercato dellenel quadro di un percorso sinergico di allargamento dei propri ...

