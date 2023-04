Enea, il neonato abbandonato sta bene. Ma è polemica, la replica di Ezio Greggio (Di martedì 11 aprile 2023) Enea ha pochi giorni e la sua mamma lo ha lasciato alle cure della Culla per la Vita del Policlinico di Milano, alle 11.40 del 9 aprile, la domenica di Pasqua. Il neonato di circa 2,6 kg e di etnia caucasica è in buona salute. Il piccolo è ora accudito dagli specialisti della neonatologia alla Clinica Mangiagalli del Policlinico, dove sta seguendo i controlli di routine che pare siano tutti ok per il momento. Non è il primo bimbo che viene “abbandonato”, da quando è stata attivata nel 2007 la Culla per la Vita ha già accolto altre tre neonati. Ma il caso di Enea ha suscitato una violenta polemica sui social, specialmente dopo l’appello che ha lanciato su Instagram Ezio Greggio. Ezio Greggio, l’appello delle polemiche ... Leggi su dilei (Di martedì 11 aprile 2023)ha pochi giorni e la sua mamma lo ha lasciato alle cure della Culla per la Vita del Policlinico di Milano, alle 11.40 del 9 aprile, la domenica di Pasqua. Ildi circa 2,6 kg e di etnia caucasica è in buona salute. Il piccolo è ora accudito dagli specialisti dellalogia alla Clinica Mangiagalli del Policlinico, dove sta seguendo i controlli di routine che pare siano tutti ok per il momento. Non è il primo bimbo che viene “”, da quando è stata attivata nel 2007 la Culla per la Vita ha già accolto altre tre neonati. Ma il caso diha suscitato una violentasui social, specialmente dopo l’appello che ha lanciato su Instagram, l’appello delle polemiche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Una notizia bellissima Il piccolo Enea ha appena trovato una famiglia che si prenderà cura di lui - Agenzia_Ansa : Neonato lasciato nella Culla per la Vita al Policlinico di Milano. La madre lascia una lettera: 'Si chiama Enea, è… - Agenzia_Ansa : Guance rosee, capelli scuri, 2 chili e 600 grammi e una settimana di vita, il piccolo Enea abbandonato il giorno di… - FlorianaCrivel2 : RT @MissPanix14: E la pillola del giorno dopo NO E abortire NO E dare in adozione NO E lasciare un neonato alla #Cullaperlavita una struttu… - Brizioful : RT @MissPanix14: E la pillola del giorno dopo NO E abortire NO E dare in adozione NO E lasciare un neonato alla #Cullaperlavita una struttu… -