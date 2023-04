Enea | Ezio Greggio lancia appello alla mamma del bambino abbandonato a Milano

(Di martedì 11 aprile 2023) Ha già trovato una nuova famiglia il piccolo, il neonato lasciato dmadreCulla per la Vita del Policlinico dila mattina di Pasqua. "Il tribunale", ha fatto sapere il Policlinico", affiderà il bimbo a una famiglia che si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea per accogliere un". Domenica insieme al piccolo era stata trovata nella Culla anche una lettera firmata dmadre, dove racconta che il bimbo "è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok", insieme a parole di affetto. Ma nonostante la legge permetta il parto in ospedale in anonimato, con la possibilità di dareluce une non riconoscerlo, c'è chi in queste ore hato appelli ...

Commenta per primo Nelle ultime ore il conduttore televisivoGreggio ha condiviso un video sui social creando notevoli polemiche. In questo video invita la mamma biologica di, il neonato lasciato nella 'culla per la vita' presso la clinica Mangiagalli ...Bufera dopo le parole del conduttoreGreggio rivolte in un video alla mamma del piccolo, il neonato abbandonato il giorno di Pasqua alla Culla della vita della clinica Mangiagalli di Milano. "Ti daremo una mano " ha detto il ...Altri utenti difendono invece la cultura dell'omogenitorialità: ''ha bisogno della mamma vera ... E poi c'è chi accusaGreggio di essersi esposto solo per ottenere qualche like e una maggiore ...

L’appello social del noto conduttore Ezio Greggio affinché la madre del piccolo Enea – il neonato abbandonato la mattina di Pasqua presso la clinica Mangiagalli di Milano – possa ripensarci e tornare ...(Adnkronos) – Si trova in un angolo discreto in un cono d’ombra al riparo dall’occhio indiscreto delle telecamere, superato un ingresso più appartato per raggiungere la clinica… Leggi ...