Emmanuel Macron, l’Europa, la Cina e gli Usa: «Non siamo i vassalli di nessuno» (Di martedì 11 aprile 2023) l’Europa deve ridurre la dipendenza dagli Usa. Ed evitare di farsi trasCinare nello scontro tra Cina e Taiwan. Perché noi non siamo «vassalli» di nessun. Emmanuel Macron parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera a bordo dell’aereo presidenziale al termine della visita in Cina. Nel colloquio con Jamil Anderlini e Clea Caulcutt Macron parla dell’autonomia strategica dell’Europa (a guida francese?). Che potrebbe così diventare la terza superpotenza. A patto che non si trovi coinvolta «in crisi che non le appartengono, ostacolando così la costruzione di una sua propria autonomia strategica». Perché «se ci lasciamo cogliere dal panico, finiremo col credere paradossalmente di essere semplici seguaci dell’America», ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023)deve ridurre la dipendenza dagli Usa. Ed evitare di farsi trasre nello scontro trae Taiwan. Perché noi non» di nessun.parla oggi in un’intervista al Corriere della Sera a bordo dell’aereo presidenziale al termine della visita in. Nel colloquio con Jamil Anderlini e Clea Caulcuttparla dell’autonomia strategica del(a guida francese?). Che potrebbe così diventare la terza superpotenza. A patto che non si trovi coinvolta «in crisi che non le appartengono, ostacolando così la costruzione di una sua propria autonomia strategica». Perché «se ci lasciamo cogliere dal panico, finiremo col credere paradossalmente di essere semplici seguaci dell’America», ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : In una intervista a POLITICO il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato la necessità per l'Europa di ri… - michele_geraci : #Macron apre un varco ad una politica #UE che si cura dei nostri interessi, cosa che #VonderLeyen non fa E' un pre… - Corriere : Macron: «Gli europei non siano vassalli degli Usa ». La «dottrina estera» del presidente francese - gualtieromilan2 : RT @SAntonio10273: ??????... Le affermazioni di Macron arrivano solo oggi consapevole che è al suo ultimo mandato. Nessun leader con ambizion… - ChairmanMeowu : Se fosse un politico nostrano penserei alla solita sparata “unfit” ma dopo questione FR-US-sottomarini e poi leggo… -