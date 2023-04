Emirati Arabi | Egitto | Corea del Sud | Israele | chi sono gli «amici» spiati dagli Stati Uniti

Leggi su corriere

(Di martedì 11 aprile 2023) Gli americani spiano i loro: non è una sorpresa, ma lo diventa quando emerge (come ora, nei documenti riservati del Pentagono finiti in rete) e crea sfiducia reciproca. È la «giungla degli specchi», come veniva definita durante la guerra fredda Il punto militare 421