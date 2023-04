Emergenza in attacco per il Napoli, Spalletti studia le varie soluzioni: tre idee per il centravanti (Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno all’appuntamento tanto atteso in Champions League tra Napoli e Milan, primo atto dei quarti di finale a San Siro. Una sfida che si è improvvisamente trasformata in un’Emergenza per l’attacco azzurro. Osimhen non ha ancora recuperato ed è in forte dubbio, Simeone si è fermato a Lecce e Raspadori ieri ha lavorato a parte, segnale che la condizione non sia perfetta. In questo stato di incertezza, Spalletti sta lavorando con chi ha a disposizione, iniziando a capire quali possano essere le soluzioni in avanti qualora non avesse prime punte di ruolo. Ecco quanto evidenziato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport: FOTO: SSC Napoli Lozano o Kvara prime punte contro il Milan La prima idea potrebbe condurre a Lozano, che da attaccante centrale ci ha ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 aprile 2023) Manca sempre meno all’appuntamento tanto atteso in Champions League trae Milan, primo atto dei quarti di finale a San Siro. Una sfida che si è improvvisamente trasformata in un’per l’azzurro. Osimhen non ha ancora recuperato ed è in forte dubbio, Simeone si è fermato a Lecce e Raspadori ieri ha lavorato a parte, segnale che la condizione non sia perfetta. In questo stato di incertezza,sta lavorando con chi ha a disposizione, iniziando a capire quali possano essere lein avanti qualora non avesse prime punte di ruolo. Ecco quanto evidenziato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport: FOTO: SSCLozano o Kvara prime punte contro il Milan La prima idea potrebbe condurre a Lozano, che da attaccante centrale ci ha ...

