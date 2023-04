Emergenza immigrazione, oggi il provvedimento in Consiglio dei ministri (Di martedì 11 aprile 2023) Dovrebbe approdare oggi pomeriggio al Consiglio dei ministri la dichiarazione di Stato di Emergenza nazionale in materia di immigrazione . La decisione, secondo quanto apprende l’ANSA, sarebbe maturata... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 aprile 2023) Dovrebbe approdarepomeriggio aldeila dichiarazione di Stato dinazionale in materia di. La decisione, secondo quanto apprende l’ANSA, sarebbe maturata...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarc… - GDS_it : Dovrebbe approdare oggi pomeriggio al Consiglio dei ministri la dichiarazione di stato di emergenza nazionale in ma… - ai_news_italia : Emergenza immigrazione al Consiglio dei Ministri, il governo prepara un disegno di legge contro chi imbratta. Un i… - Cri_Watt : RT @dottorbarbieri: ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarchi s… - VigVigano : @GfveGianfra @dottorbarbieri @GiorgiaMeloni @ItalyMFA @Viminale Sono 3 anni che andiamo avanti a stati d'emergenza… -