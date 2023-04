Emergenza immigrazione, oggi (dalle 16) il provvedimento in Consiglio dei ministri (Di martedì 11 aprile 2023) Dovrebbe approdare oggi pomeriggio al Consiglio dei ministri (spostato dalle 15 alle 16) la dichiarazione di Stato di Emergenza nazionale in materia di immigrazione . La decisione, secondo quanto apprende... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 aprile 2023) Dovrebbe approdarepomeriggio aldei(spostato15 alle 16) la dichiarazione di Stato dinazionale in materia di. La decisione, secondo quanto apprende...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarc… - BB21299453 : - Chiara255947154 : RT @GiancarloDeRisi: MIGRANTI-In 700 diretti verso l'Italia Nel pomeriggio in Cdm lo Stato d'#emergenza nazionale in materia di #immigrazi… - cardella42 : RT @tempoweb: #Migranti, accoglienza in ginocchio. Il #Viminale favorevole a varare lo stato di emergenza #11aprile #iltempoquotidiano htt… - ModestiMaura : RT @tempoweb: #Migranti, accoglienza in ginocchio. Il #Viminale favorevole a varare lo stato di emergenza #11aprile #iltempoquotidiano htt… -