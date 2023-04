Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Caso Orlandi, il promotore di Giustizia della Santa Sede Diddi ha fatto sapere che sia il Pontefice che il segretar… - lucianomeli : RT @ilmessaggeroit: Emanuela Orlandi, il fratello in Vaticano. «Speriamo in una nuova pagina della storia, ora saltino fuori i dossier» htt… - leggoit : Emanuela Orlandi, il fratello Pietro in Vaticano. «Depositata una memoria, saltino fuore i dossier» - ilmessaggeroit : Emanuela Orlandi, il fratello in Vaticano. «Speriamo in una nuova pagina della storia, ora saltino fuori i dossier» - adr_martini : RT @Tg3web: Per più di tre ore, Pietro Orlandi è stato ascoltato dal promotore di giustizia vaticano che indaga sulla scomparsa di sua sore… -

Il casoa una svolta 'Abbiamo depositato una memoria, il Pm sta facendo il suo lavoro, credo che siano in una fase di approfondimento di questa memoria e della documentazione rilasciata in ...Estratto dell'articolo di Ferruccio Pinotti per 'il Corriere della Sera' ALESSANDRO DIDDI 'Sul casoPapa Francesco e il Segretario di Stato, il Cardinale Pietro Parolin, vogliono che emerga la verità senza riserve'. A dirlo in ...... bones have been exhumed from forgotten grave sites and conspiracy theories have abounded in attempts to determine just what became of

Caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro dal promotore di giustizia in Vaticano: «Oggi è il grande giorno» Corriere Roma

Più di cinque ore di colloquio oggi tra Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi, e il Promotore di giustizia del Vaticano Alessandro Diddi. L'incontro è stato chiesto dal fratello della ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...