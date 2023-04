Emanuela Orlandi, il fratello in Vaticano dal Promotore di Giustizia (Di martedì 11 aprile 2023) Il Promotore di Giustizia del Vaticano oggi incontra Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela la figlia del commesso del Vaticano sparita nel nulla ormai quarant'anni fa. Con lui il legale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Ildideloggi incontra Pietro, ildila figlia del commesso delsparita nel nulla ormai quarant'anni fa. Con lui il legale della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Caso Orlandi, il promotore di Giustizia della Santa Sede Diddi ha fatto sapere che sia il Pontefice che il segretar… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Caso Emanuela Orlandi, oggi il fratello Pietro incontrerà i magistrati del Vaticano. Il procuratore Diddi: 'Papa France… - stinco_di_santo : @jacopocoghe Meglio, meno alcool in giro...metterei una transgender a cercare Emanuela Orlandi, magari la trova - ilfattovideo : Emanuela Orlandi, il fratello Pietro arriva in Vaticano: “Il grande giorno è arrivato ora vediamo come va” - rapisardandrea1 : Papa Francesco apre la nuova inchiesta riguardante il caso di Emanuela Orlandi, affidate le indagini al Procuratore… -