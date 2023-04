Elodie fa sold out al Mediolanum Forum di Assago

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Tutto esaurito per il primo live show di, prodotto da Vivo Concerti, previsto per venerdì 12 maggio aldi Milano. L’evento sarà il primo Amazon Music Live in Italia, disponibile anche in diretta streaming su Prime Video e Twitch. È la prima volta che un concerto di un’artista donna viene trasmesso live dalle due piattaforme in Europa, sottolineando il carattere internazionale dello show. Oltre alla candidatura alla 68esima edizione dei David di Donatello nella categoria ‘Migliore canzone originale’ per il brano ‘Proiettili (Ti mangio il cuore)’, interpretato insieme a Joan Thiele e contenuto nell’album ‘Ok. Respira’ (disco d’oro), l’artista ha da poco ricevuto importanti riconoscimenti per il suo debutto cinematografico nel film ‘Ti mangio il cuore’ diretto da Pippo Mezzapesa: il ‘Premio Silvana ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La data di Elodie del 12 maggio al Mediolanum Forum è sold out ??? 'Sarà uno show di stampo internazionale, durante… - trash_italiano : La data di Elodie del 12 maggio al Mediolanum Forum è sold out ??? Come recita il comunicato, 'sarà uno show di sta… - peppe_zk : RT @SocialArtistOF2: La prima data al Forum di Assago di ELODIE è sold out in prevendita! @Elodiedipa - alessiocinii : RT @trash_italiano: La data di Elodie del 12 maggio al Mediolanum Forum è sold out ??? 'Sarà uno show di stampo internazionale, durante il… - ex_hausted_ : RT @ra00263495: elodie sold out al forum e annalisa sopra sf3ra e il platino di mara sattei -

Tutto esaurito per il primo live show di, prodotto da Vivo Concerti, previsto per venerdì 12 maggio al Mediolanum Forum di Milano. L'evento sarà il primo Amazon Music Live in Italia, disponibile anche in diretta streaming su Prime ...La cantante sarà live al Forum di Assago il 12 maggio. Per l'occasione, lo show sarà trasmesso in streaming su Prime Video e ...In "Coraggio' sono presenti anche 7 collaborazioni con, Mara Sattei, tha Supreme, Ketama, ... dopo la partecipazione a Sanremo 2023 e lo straordinario tour invernale nei club, interamente...

La gioia di Elodie per il sold out di Milano: "Spero di stupirvi" Dire

Milano, 11 aprile 2023 – Un successo dietro l’altro. E’ sold out il primo live show di Elodie, prodotto da Vivo Concerti, previsto per venerdì 12 maggio 2023 al Mediolanum Forum di Milano. In ...Roma, 11 apr. (Adnkronos) – Tutto esaurito per il primo live show di Elodie, prodotto da Vivo Concerti, previsto per venerdì 12 maggio al Mediolanum Forum di Milano. L’evento sarà il primo Amazon ...