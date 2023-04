“Elisabetta mandò Harry in Afghanistan per salvare vita a William” (Di martedì 11 aprile 2023) La rivelazione dell'ex capo dell'esercito La regina Elisabetta voleva che sia Harry che William combattessero contro i Talebani in Afghanistan nel 2001 prima di decidere che era troppo rischioso mandare il futuro erede. A rivelarlo, si legge sul Mail online, l’ex capo dell’esercito violando il protocollo. La decisione di far partecipare i principi al conflitto fu discussa in un incontro tra la defunta Elisabetta II e il generale Sir Mike Jackson, ex capo dell’esercito britannico. In un documentario di ITVX, che andrà presto in onda, intitolato ‘The Real Crown’, Sir Mike ha violato il protocollo rivelando i dettagli della sua udienza privata con la Regina. “Quello che succede in queste udienze e chi dice cosa a chi, rimane tra le due persone coinvolte. Io infrangerò la regola di non divulgare quello ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) La rivelazione dell'ex capo dell'esercito La reginavoleva che siachecombattessero contro i Talebani innel 2001 prima di decidere che era troppo rischioso mandare il futuro erede. A rivelarlo, si legge sul Mail online, l’ex capo dell’esercito violando il protocollo. La decisione di far partecipare i principi al conflitto fu discussa in un incontro tra la defuntaII e il generale Sir Mike Jackson, ex capo dell’esercito britannico. In un documentario di ITVX, che andrà presto in onda, intitolato ‘The Real Crown’, Sir Mike ha violato il protocollo rivelando i dettagli della sua udienza privata con la Regina. “Quello che succede in queste udienze e chi dice cosa a chi, rimane tra le due persone coinvolte. Io infrangerò la regola di non divulgare quello ...

