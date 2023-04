“Elisabetta mando Harry in Afghanistan per salvare vita a William” (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – La regina Elisabetta voleva che sia Harry che William combattessero contro i Talebani in Afghanistan nel 2001 prima di decidere che era troppo rischioso mandare il futuro erede. A rivelarlo, si legge sul Mail online, l’ex capo dell’esercito violando il protocollo. La decisione di far partecipare i principi al conflitto fu discussa in un incontro tra la defunta Elisabetta II e il generale Sir Mike Jackson, ex capo dell’esercito britannico. In un documentario di ITVX, che andrà presto in onda, intitolato ‘The Real Crown’, Sir Mike ha violato il protocollo rivelando i dettagli della sua udienza privata con la Regina. “Quello che succede in queste udienze e chi dice cosa a chi, rimane tra le due persone coinvolte. Io infrangerò la regola di non divulgare quello che succede in questa ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – La reginavoleva che siachecombattessero contro i Talebani innel 2001 prima di decidere che era troppo rischioso mandare il futuro erede. A rivelarlo, si legge sul Mail online, l’ex capo dell’esercito violando il protocollo. La decisione di far partecipare i principi al conflitto fu discussa in un incontro tra la defuntaII e il generale Sir Mike Jackson, ex capo dell’esercito britannico. In un documentario di ITVX, che andrà presto in onda, intitolato ‘The Real Crown’, Sir Mike ha violato il protocollo rivelando i dettagli della sua udienza privata con la Regina. “Quello che succede in queste udienze e chi dice cosa a chi, rimane tra le due persone coinvolte. Io infrangerò la regola di non divulgare quello che succede in questa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Italy : #'Elisabetta mando Harry in Afghanistan per salvare vita a William' - fisco24_info : 'Elisabetta mando Harry in Afghanistan per salvare vita a William': (Adnkronos) - La rivelazione dell'ex capo dell'… - ledicoladelsud : “Elisabetta mando Harry in Afghanistan per salvare vita a William” - LaStampa : Lo sfogo di Harry: “Nonna Elisabetta II mandò me in guerra contro i talebani per salvare la vita a William” - Giulicat1512 : @Elisabe65508686 Grazie Elisabetta, anche se non sono una persona speciale ricambio il tuo gradito saluto serale e,… -