Elisabetta Canalis, serie di scatti hot sul set a Barcellona: fan in tilt (Di martedì 11 aprile 2023) Elisabetta Canalis posa direttamente da Barcellona e fa impazzire i suoi fan. Il suo fisico perfetto lascia tutti a bocca aperta Leggi su golssip (Di martedì 11 aprile 2023)posa direttamente dae fa impazzire i suoi fan. Il suo fisico perfetto lascia tutti a bocca aperta

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mary_Z4r : Altro che candeggina: ecco come sbiancare la suola delle scarpe amate anche da Elisabetta Canalis - infoitcultura : Altro che candeggina: ecco come sbiancare la suola delle scarpe amate anche da Elisabetta Canalis - ProiezioniDB : Altro che candeggina: ecco come sbiancare la suola delle scarpe amate anche da Elisabetta Canalis - giocmedia : pollo alla griglia di elisabetta canalis, room oriele raccontata da ciro, l’esperienza al cinema a vedere twilight,… - Pietro646673512 : @MattiaTiezzi @grizwigga @Twolves_PR @LazialeDisci La differenza tra Towns centrone Towns ala grande. E la stessa d… -