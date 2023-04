Elezioni Velletri 2023 | chi sono i candidati | quando si vota | sondaggi | le liste

(Di martedì 11 aprile 2023) Sianche ai Castelli Romani alle Comunali, e tra i territori interessati dal voto c’è anche quello di. Nutrita la rosa degli aspiranti Sindaci, tra cui figura anche il Primo Cittadino uscente, che si contenderanno la partita elettorale nelle giornate del 14 e 15 maggio prossimi. Questa settimana si chiuderanno definitivamente le: facciamo intanto il punto della situazione deiannunciati sin qui.Comunali, leBen 17 i Comuni che andranno al voto a maggio nella sola Provincia di Roma. Per quanto riguardain questa sezione vedremo l’elenco deiche si affronteranno per diventare il nuovo Sindaco ...

Rocca di Papa Il comune arriva commissariato alle. La sindaca uscente, Veronica Cimino, è ...in molti già danno per certo il ballottaggio visto che il comune ha più di 15 ...Il prossimo 14 e 15 maggio da nord a sud della Regione le urne saranno aperte per le... Fiumicino, Terracina,e Pomezia. Tra candidature già consolidate, e altre ancora da ...Per esempio il fatto che tra un anno si svolgeranno leeuropee. Il che significa che le ... che era candidato con la lista della Schlein nel collegio Guidonia -. Mentre per quanto ...

Velletri, Elezioni Comunali: Roberto Romagnoli candidato sindaco del PSI: “Ci siamo con le nostre idee” CastelliNotizie.it

Il 2 Aprile il Partito Socialista Italiano ha annunciato che avrebbe proposto un suo candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Velletri, che si terranno il 14 e 15 di maggio. Alla ...Entusiasmo e partecipazione a Villa Mondragone a Monte Porzio Catone per Alfonsi Di Carlo, candidato Presidente dell'Ordine ...