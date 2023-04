Elezioni Valmontone 2023 | chi sono i candidati | quando si vota | sondaggi | le liste

(Di martedì 11 aprile 2023)Amministrative, sianche nel Comune di. Elettori chiamati alle urne il prossimo maggio – e dunque tra poco più di un mese – per eleggere il successore di Alberto Latini, in carica dal 2013. Questa settimana si chiuderanno lee avremo l’elenco definitivo deie le relativeche li sosterranno. Facciamo pertanto il punto della situazione in vista delle Comunali in città.Comunali, leBen 17 i Comuni che andranno al voto a maggio nella sola Provincia di Roma. Tra questi per l’appunto anche quello di. In questa sezione vedremo allora l’elenco dei ...

Il prossimo 14 e 15 maggio da nord a sud della Regione le urne saranno aperte per le... San Cesareo, Santa Marinella, Valmontone, Anagni e Ferentino.

Candidati elezioni Comunali Velletri 2023, le liste Ben 17 i Comuni del Lazio che andranno al voto a maggio nella sola Provincia di Roma. Per quanto riguarda Velletri in questa sezione vedremo ...Il voto per il ballottaggio è previsto il 28 e 29 maggio. Oltre a Latina, sfide a Aprilia, Fiumicino, Terracina, Velletri e Pomezia ...