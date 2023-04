Elezioni a Pomezia | il Partito Rea a sostegno della candidata sindaco Felici

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 aprile 2023)– È in piena attività il lavorocoalizione adi Veronicadi, ed oltre ai tradizionali partiti di centrodestra che sostengono in maniera compatta questa candidatura, si stanno avvicinando in maniera convinta altri partiti e molte realtà civiche, sia come gruppi che come singoli cittadini. La novità di oggi è l’accordo raggiunto con ilambientalista Rivoluzione Ecologista Animalista, che con la loro lista sosterranno Veronica. “Prima di tutto voglio ringraziare Fratelli d’Italia, Forza Italia, la Lega e l’Udc per per la fiducia che mi hanno accordato per rappresentarli nella corsa per ildi, per vincere oggi come centrodestra, e poi per essere ...