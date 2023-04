Elettricità e gas aumentati fino al 100% nel 2022, i dati ENEA (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid La grande crisi ormai non è più un mistero e negli ultimi tempi ha portato ad alcune situazioni veramente al limite. Soprattutto gli italiani sembrerebbero aver risentito degli aumenti che hanno colpito le utenze di casa, come ad esempio il gas ed Elettricità. Il primo infatti sarebbe aumentato di circa il 57% secondo i dati ufficiali, mentre l’Elettricità sarebbe aumentata addirittura di oltre il 100%. Questi sono i dati raccolti dall’ENEA riguardo al 2022. Secondo quanto emerge quindi dall’ultimo rapporto trimestrale del celebre ente, ci sono da sottolineare alcune cose: “Al di là del breve periodo, gli alti prezzi restano una grave minaccia alla competitività dell’industria europea, ma il piano di contenimento dei consumi di gas e i prezzi record ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid La grande crisi ormai non è più un mistero e negli ultimi tempi ha portato ad alcune situazioni veramente al limite. Soprattutto gli italiani sembrerebbero aver risentito degli aumenti che hanno colpito le utenze di casa, come ad esempio il gas ed. Il primo infatti sarebbe aumentato di circa il 57% secondo iufficiali, mentre l’sarebbe aumentata addirittura di oltre il. Questi sono iraccolti dall’riguardo al. Secondo quanto emerge quindi dall’ultimo rapporto trimestrale del celebre ente, ci sono da sottolineare alcune cose: “Al di là del breve periodo, gli alti prezzi restano una grave minaccia alla competitività dell’industria europea, ma il piano di contenimento dei consumi di gas e i prezzi record ...

