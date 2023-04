Eleonora Giorgi: «Troisi era poetico, pigro, sempre con Sergio Leone, in caftano, al bar» (Di martedì 11 aprile 2023) Su La Repubblica un’intervista ad Eleonora Giorgi. Racconta la sua carriera, a partire dal suo primo film, “Storia di una monaca di clausura”, scritto e prodotto da Tonino Cervi. Sostituiva Ornella Muti. La Giorgi parla del rapporto che avevano. «Stupenda. Sul set tra noi una sotterranea competizione per le attenzioni: Tonino era furbissimo, si distribuiva godendo di dividerci». La prima storia d’amore con un personaggio del cinema fu con Alessandro Momo, morto in un incidente in moto, quella della Giorgi. Ne seguì un periodo di crisi, poi l’arrivo di Angelo Rizzoli. «La morte di Alessandro, la solitudine, è troppo. Ma entra nella mia vita Angelo Rizzoli, un angelo per davvero. Aveva anche profondi problemi. Ma siamo stati felici. La grande crisi è il risveglio con la Finanza in camera da letto. E quel che mi hanno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Su La Repubblica un’intervista ad. Racconta la sua carriera, a partire dal suo primo film, “Storia di una monaca di clausura”, scritto e prodotto da Tonino Cervi. Sostituiva Ornella Muti. Laparla del rapporto che avevano. «Stupenda. Sul set tra noi una sotterranea competizione per le attenzioni: Tonino era furbissimo, si distribuiva godendo di dividerci». La prima storia d’amore con un personaggio del cinema fu con Alessandro Momo, morto in un incidente in moto, quella della. Ne seguì un periodo di crisi, poi l’arrivo di Angelo Rizzoli. «La morte di Alessandro, la solitudine, è troppo. Ma entra nella mia vita Angelo Rizzoli, un angelo per davvero. Aveva anche profondi problemi. Ma siamo stati felici. La grande crisi è il risveglio con la Finanza in camera da letto. E quel che mi hanno ...

