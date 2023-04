Eleonora Giorgi: Nel maleducato mondo moderno sono a disagio (Di martedì 11 aprile 2023) Eleonora Giorgi “Amare Troisi fu poesia ma a Delon e Nicholson dissi no e me ne pento” La Repubblica, di Arianna Finos, pag. 21 (…) Rimpianti o pentimenti? «Ho pensato all’elenco dei no a uomini come Nicholson, Delon, Moravia. Mi sono detta: perché? Ero traumatizzata dal fatto che il cinema mi aveva trasformato in un oggetto del desiderio, avevo paura di essere usata, ero immatura. Ho avuto pochi uomini. Ho capito tardi che avrei dovuto avere lo stesso coraggio da esploratrice che avevo nella vita, anche con gli uomini. Chiedo scusa a tutti loro, sono stata una stupida». A Warren Beatty ha detto si. «Aveva incredibile charme, diviso tra cinema e politica. Si spavento nel vedermi in giardino: “Eleonora, qui è pieno di serpenti a sonagli”. A Los Angeles non mi sono sentita a casa». Il ... Leggi su tvzoom (Di martedì 11 aprile 2023)“Amare Troisi fu poesia ma a Delon e Nicholson dissi no e me ne pento” La Repubblica, di Arianna Finos, pag. 21 (…) Rimpianti o pentimenti? «Ho pensato all’elenco dei no a uomini come Nicholson, Delon, Moravia. Midetta: perché? Ero traumatizzata dal fatto che il cinema mi aveva trasformato in un oggetto del desiderio, avevo paura di essere usata, ero immatura. Ho avuto pochi uomini. Ho capito tardi che avrei dovuto avere lo stesso coraggio da esploratrice che avevo nella vita, anche con gli uomini. Chiedo scusa a tutti loro,stata una stupida». A Warren Beatty ha detto si. «Aveva incredibile charme, diviso tra cinema e politica. Si spavento nel vedermi in giardino: “, qui è pieno di serpenti a sonagli”. A Los Angeles non misentita a casa». Il ...

