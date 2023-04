Elenchi aggiuntivi GPS 2023/24, può inserirsi per altra classe di concorso docente di ruolo depennato in seguito all’assunzione a tempo indeterminato? (Di martedì 11 aprile 2023) Un docente depennato dalle GPS 2022/24, in quanto immesso in ruolo, può chiedere l'inserimento negli Elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle predette graduatorie? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 aprile 2023) Undalle GPS 2022/24, in quanto immesso in, può chiedere l'inserimento neglialla prima fascia delle predette graduatorie? L'articolo .

