Egitto pronto a produrre 40.000 razzi per la Russia (Di martedì 11 aprile 2023) Secondo quanto pubblicato oggi dal Washington Post «l’Egitto è pronto ad avviare la produzione di 40mila razzi per la Russia». In sintesi, è questo quello che emerge da un documento classificato «top secret» che è stato pubblicato sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord, un'app americana che viene utilizzata da coloro che giocano online. Secondo il Wall Street Journal (WSJ) i file classificati come sarebbero apparsi prima in una piccola chat di membri anonimi a gennaio, poi le informazioni sarebbero sbarcate su altri social come Telegram e Twitter. Nel suo approfondimento il WSJ scrive che «l’indagine federale sull'importante fuga di documenti Usa altamente riservati ha puntato i riflettori su Discord, dove gli utenti parlano in gruppi per lo più privati, solo su invito. Come altri social media, l'azienda ... Leggi su panorama (Di martedì 11 aprile 2023) Secondo quanto pubblicato oggi dal Washington Post «l’ad avviare la produzione di 40milaper la». In sintesi, è questo quello che emerge da un documento classificato «top secret» che è stato pubblicato sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord, un'app americana che viene utilizzata da coloro che giocano online. Secondo il Wall Street Journal (WSJ) i file classificati come sarebbero apparsi prima in una piccola chat di membri anonimi a gennaio, poi le informazioni sarebbero sbarcate su altri social come Telegram e Twitter. Nel suo approfondimento il WSJ scrive che «l’indagine federale sull'importante fuga di documenti Usa altamente riservati ha puntato i riflettori su Discord, dove gli utenti parlano in gruppi per lo più privati, solo su invito. Come altri social media, l'azienda ...

