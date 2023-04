Egitto, nei documenti rubati agli Usa c’è l’ordine di Al Sisi di produrre 40 mila razzi per la Russia (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente egiziano chiede di fabbricarli in segreto, «per evitare problemi con l’Occidente». Il dipartimento della Difesa Usa non è ancora riuscito a valutare l’entità del danno. Le intercettazioni dei Paesi amici e i danni sui rapporti con gli alleati Leggi su corriere (Di martedì 11 aprile 2023) Il presidente egiziano chiede di fabbricarli in segreto, «per evitare problemi con l’Occidente». Il dipartimento della Difesa Usa non è ancora riuscito a valutare l’entità del danno. Le intercettazioni dei Paesi amici e i danni sui rapporti con gli alleati

