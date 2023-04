“Effetto Schlein svanito” Il Pd non riesce più a crescere | la Lega è la sorpresa

(Di martedì 11 aprile 2023) “Con l'della Pasqua non sono da registrare oscillazioni”. È questa la prima sentenza data da Fabrizio Masia, sondaggista di Emg, nel corso della puntata dell'11 aprile di Agorà, il talk show mattutino di Rai3 condotto da Monica Giandotti. Masia snocciola i numeri delle intenzioni di voto per i partiti italiani. Fratelli d'Italia cala dello 0,2% fino al 26,6, "è già qualche settimana - la lettura del sondaggista - che FdI perde qualche decimale nelle nostre rilevazioni, anche se è sempre un dato più alto di quello fatto nelle elezioni politiche di settembre. Ma comunque in calo rispetto al 30% di un paio di mesi fa”. "Il Pd era cresciuto molto dopo la nomina di Ellya segretaria, si è fermata questa settimana, ora ne vedremo l'evoluzione", l'analisi sui dem, che non subiscono variazioni rispetto alla precedente rilevazioni e ...

È vero che il test elettorale in Friuli Venezia Giulia va considerato, per varie ragioni, poco significativo ma non c'è dubbio che l'non si è visto e che, anzi, il Pd qualcosa ha ...Sondaggi politici, non sembra fermarsi il cosiddettosul Pd, che continua a crescere nelle preferenze degli elettori italiani. E' quanto emerge dalle ultime rilevazioni Swg, realizzate per il Tg La7 sulle intenzioni di voto degli ...... le vittorie e le sconfitte sul piano nazionale e regionale non hanno avuto finora alcun...di Dario Franceschini che Nicola Zingaretti hanno sostenuto la segretaria nazionale Elly. Un'...

Sondaggi politici, non sembra fermarsi il cosiddetto effetto Schlein sul Pd, che continua a crescere nelle preferenze degli elettori italiani. E’ quanto emerge dalle ultime rilevazioni Swg, realizzate ...Schlein dovrebbe puntare su un pacchetto di proposte su come ... Da noi capita molto meno. E l'effetto di questo ritardo culturale è che non si crea una domanda politica, non ci sono mobilitazioni.