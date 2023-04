Edoardo Donnamaria | una fan si tatua una frase della sua canzone

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllMusicItalia : Dopo il ritorno a Radio Zeta Edoardo Donnamaria torna anche a cantare. Il nuovo singolo di Drojette, 'Il cielo stan… - CristinaCosen20 : RT @blakxyio: ??Domani, Martedì 4 Aprile 2023, è firmato @drojette ?? ??Dalle 17.00 su @RadioZetaOf ritorna Edoardo Donnamaria ??A 00.00 l’… - Chiara124623338 : RT @Novella_2000: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Pasqua tra terme e amore per i Donnalisi: le foto del weekend #donnalisi http… - Veronic43064622 : RT @docsupporter_: esemplare di edoardo donnamaria se avessero partecipato a T.I: #donnalisi - Chiara124623338 : RT @gf_vip_5: A @RadioZetaOf : 'Parliamo di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Sono cucciolosi, loro se ne fregano, erano sotto gli… -

Ne abbiamo sentito tanto parlare prima dentro e ora lontani dalla casa del GfVip . Oggie Antonella Fiordelisi sono più innamorati che mai. Tant'è che l'ex gieffino , Drojette , ha scritto una canzone d'amore per la sua Antonella che ha fatto il boom di ascolti. E non ...Fin da quando all'interno della casa del Grande Fratello Vip si è iniziato a parlare della relazione frae Antonella Fiordelisi un nutrito gruppo di telespettatori si è appassionato alla love story a tal punto da aver dato vita ad un fandom particolarmente affezionato, per non dire ...Donnalisi, il video dinon piace ad Antonella Fiordelisi Spunta il commento di lei Tiktoker sfigurata dopo un'iniezione di filler: 'Le labbra continuano a gonfiarsi e per questo ...

Donnalisi, il video di Edoardo Donnamaria non piace ad Antonella Fiordelisi Spunta il commento di lei leggo.it

In queste settimane Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno ufficialmente dato il via alla loro vita insieme, dopo la fine del Grande Fratello Vip 7. Il conduttore e la schermitrice così si ...Edoardo Donnamaria rimprovera bonariamente una fan, “colpevole” di essersi tatuata un verso della canzone Il cielo stanotte, che l’ex gieffino ha scritto e pubblicato dedicandola alla fidanzata ...