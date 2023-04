“Ecco mio figlio Nico”. La conduttrice tv mamma per la terza volta dopo una gravidanza difficile (Di martedì 11 aprile 2023) Spettacolare annuncio nelle ultime ore da parte della nota conduttrice televisiva, che ha dato alla luce un nuovo bebè. Si tratta del terzo figlio per la donna, che ha anche svelato il nome del neonato che l’ha resa più che entusiasta. Parliamo di Laura Jackson, la quale è diventata mamma proprio nei giorni festivi di Pasqua. Le sue parole hanno commosso migliaia e migliaia di suoi follower, i quali hanno potuto apprezzare le prime immagini della donna in compagnia del suo adorato bimbo. Laura Jackson ha annunciato così la notizia più bella, con la presentatrice diventata nuovamente mamma: “La scorsa settimana abbiamo completato la nostra festa, ora siamo in cinque. Un tipo di Pasqua diverso, speciale e molto meraviglioso. Un’entrata in piscina, circondata dai nostri condimenti nella cucina di casa. Abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Spettacolare annuncio nelle ultime ore da parte della notatelevisiva, che ha dato alla luce un nuovo bebè. Si tratta del terzoper la donna, che ha anche svelato il nome del neonato che l’ha resa più che entusiasta. Parliamo di Laura Jackson, la quale è diventataproprio nei giorni festivi di Pasqua. Le sue parole hanno commosso migliaia e migliaia di suoi follower, i quali hanno potuto apprezzare le prime immagini della donna in compagnia del suo adorato bimbo. Laura Jackson ha annunciato così la notizia più bella, con la presentatrice diventata nuovamente: “La scorsa settimana abbiamo completato la nostra festa, ora siamo in cinque. Un tipo di Pasqua diverso, speciale e molto meraviglioso. Un’entrata in piscina, circondata dai nostri condimenti nella cucina di casa. Abbiamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ecco il mio articolo per @HuffPostItalia sull'#Iran: 'Colpire agli occhi. La strategia del terrore del regime irani… - bendellavedova : Siamo sempre stati contrarissimi al #superbonus 110%: non esistono pasti gratis e non esistono ristrutturazioni gra… - ilmionapoli : Napoli: ecco quanto la società azzurra ha guadagnato grazie alla Champions - sophiozz : Federica non so come dirtelo che a me non cambia nulla, mi sveglio il giorno dopo lo stesso senza quei soldi sul mi… - jay_chance55 : RT @MarianoGiustino: Ecco il mio articolo per @HuffPostItalia sull'#Iran: 'Colpire agli occhi. La strategia del terrore del regime iraniano… -