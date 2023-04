“Ecco come i Soumahoro tenevano i migranti”. Rico fa impazzire Sansonetti (Di martedì 11 aprile 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/Rico-Quarta-1.mp4 Scontro di fuoco a Quarta Repubblica tra Alessandro Rico, giornalista della Verità, e Piero Sansonetti, per qualche settimana ancora direttore del Riformista. Al centro della discussione il caso Soumahoro, con la chiusura delle indagini a caRico della moglie e della suocera del deputato con gli stivali. Secondo Sansonetti, Soumahoro è “innocente al 100 per 100” visto che a suo caRico la procura non ha trovato nulla per accusarlo penalmente. Il direttore del Riformista è convinto che dietro questo “accanimento mediatico” ci sia una sorta di razzismo strisciante. In sintesi: si attacca il deputato per le colpe della famiglia solo perché nero. Niente di più sbagliato, secondo ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 11 aprile 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/-Quarta-1.mp4 Scontro di fuoco a Quarta Repubblica tra Alessandro, giornalista della Verità, e Piero, per qualche settimana ancora direttore del Riformista. Al centro della discussione il caso, con la chiusura delle indagini a cadella moglie e della suocera del deputato con gli stivali. Secondoè “innocente al 100 per 100” visto che a suo cala procura non ha trovato nulla per accusarlo penalmente. Il direttore del Riformista è convinto che dietro questo “accanimento mediatico” ci sia una sorta di razzismo strisciante. In sintesi: si attacca il deputato per le colpe della famiglia solo perché nero. Niente di più sbagliato, secondo ...

