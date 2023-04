"Ecco come ha passato la giornata il Cav": Zangrillo rompe il silenzio (Di martedì 11 aprile 2023) "come ha passato Berlusconi la mattinata? Bene", le parole del medico personale di Silvio Berlusconi, il professor Zangrillo, entrando in ospedale. Intanto fonti ospedaliere fanno sapere che la sesta notte di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano è stata un'altra nottata tranquilla per Silvio Berlusconi: per l'ex premier, in terapia intensiva da mercoledì scorso per una polmonite insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica, al momento non sono previsti bollettini medici. "Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo", conferma chi lavora al San Raffaele di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) "haBerlusconi la mattinata? Bene", le parole del medico personale di Silvio Berlusconi, il professor, entrando in ospedale. Intanto fonti ospedaliere fanno sapere che la sesta notte di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano è stata un'altra nottata tranquilla per Silvio Berlusconi: per l'ex premier, in terapia intensiva da mercoledì scorso per una polmonite insortaconseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica, al momento non sono previsti bollettini medici. "Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo", conferma chi lavora al San Raffaele di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

