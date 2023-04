Ecco alcuni trucchi e consigli che ti permetteranno di usare meglio Instagram (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid Instagram è uno dei social network più grandi e popolari, ma deve cambiare e adattarsi continuamente per mantenere l’interesse degli utenti. Sono finiti i giorni in cui era solo una semplice app per condividere foto con filtri vintage. Oggi ha molte funzionalità nascoste che non sono evidenti attraverso l’uso occasionale. Ecco 12 trucchi e suggerimenti per Instagram che devi conoscere. Filtra automaticamente i commenti inappropriati Dai un’occhiata a qualsiasi post di un utente con più di 10.000 follower e quasi sicuramente ti imbatterai in almeno un commento molto cattivo. Instagram consente agli utenti di nascondere commenti inappropriati filtrando determinate parole chiave personalizzabili. Per utilizzare questa funzione, tocca il tuo profilo, quindi tocca il Menu (tre linee) in alto ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroidè uno dei social network più grandi e popolari, ma deve cambiare e adattarsi continuamente per mantenere l’interesse degli utenti. Sono finiti i giorni in cui era solo una semplice app per condividere foto con filtri vintage. Oggi ha molte funzionalità nascoste che non sono evidenti attraverso l’uso occasionale.12e suggerimenti perche devi conoscere. Filtra automaticamente i commenti inappropriati Dai un’occhiata a qualsiasi post di un utente con più di 10.000 follower e quasi sicuramente ti imbatterai in almeno un commento molto cattivo.consente agli utenti di nascondere commenti inappropriati filtrando determinate parole chiave personalizzabili. Per utilizzare questa funzione, tocca il tuo profilo, quindi tocca il Menu (tre linee) in alto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelianoStingi : Alcuni sciacalli riprovano a collegare il #vaccino anti #COVID19 con l’insorgenza di patologie tumorali. Ovviamente… - tecnoandroidit : Ecco alcuni trucchi e consigli che ti permetteranno di usare meglio Instagram - - tecnoandroidit : Ecco alcuni trucchi di Whatsapp su iOS e Android che sicuramente non conoscevi - - SkinnyAce2 : RT @Fashiondonne1: In alcuni Stati lo stupro non è considerato un reato. Ecco... l'Italia sta diventando come loro! - bob_boobs : RT @scandura: Non una giornata felice per lo scalo di Catania oggi: raffiche di vento serie da NNW e alcuni voli in arrivo dirottati ?? (P.… -