Ecco alcuni trucchi di Whatsapp su iOS e Android che sicuramente non conoscevi (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid Whatsapp ha un sacco di funzionalità ed è estremamente utilizzato, l’app di proprietà di Facebook afferma di avere oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, il che è piuttosto sbalorditivo. Quindi Ecco alcuni suggerimenti e segreti che potresti non conoscere. Invia la tua posizione a un contatto Whatsapp ti consente di inviare foto e video ai contatti, oltre a condividere un contatto o un documento, ma puoi anche inviare la tua posizione. Questo è molto utile se stai incontrando un amico da qualche parte, specialmente se opti per Condividi la posizione dal vivo, che consente al tuo contatto di vedere la tua posizione in live per la durata che scegli in modo che possano rintracciarti. Cerca in tutte le tue chat Qualcuno potrebbe averti inviato il suo indirizzo o potresti ricordare ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 11 aprile 2023) Tecnoha un sacco di funzionalità ed è estremamente utilizzato, l’app di proprietà di Facebook afferma di avere oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, il che è piuttosto sbalorditivo. Quindisuggerimenti e segreti che potresti non conoscere. Invia la tua posizione a un contattoti consente di inviare foto e video ai contatti, oltre a condividere un contatto o un documento, ma puoi anche inviare la tua posizione. Questo è molto utile se stai incontrando un amico da qualche parte, specialmente se opti per Condividi la posizione dal vivo, che consente al tuo contatto di vedere la tua posizione in live per la durata che scegli in modo che possano rintracciarti. Cerca in tutte le tue chat Qualcuno potrebbe averti inviato il suo indirizzo o potresti ricordare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelianoStingi : Alcuni sciacalli riprovano a collegare il #vaccino anti #COVID19 con l’insorgenza di patologie tumorali. Ovviamente… - tecnoandroidit : Ecco alcuni trucchi di Whatsapp su iOS e Android che sicuramente non conoscevi - - SkinnyAce2 : RT @Fashiondonne1: In alcuni Stati lo stupro non è considerato un reato. Ecco... l'Italia sta diventando come loro! - bob_boobs : RT @scandura: Non una giornata felice per lo scalo di Catania oggi: raffiche di vento serie da NNW e alcuni voli in arrivo dirottati ?? (P.… - SARwatchMED : RT @scandura: Non una giornata felice per lo scalo di Catania oggi: raffiche di vento serie da NNW e alcuni voli in arrivo dirottati ?? (P.… -