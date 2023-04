'È troppo bello, tutte me lo invidiano', la moglie gelosa chiude in casa il marito. Ilarità sui social: 'Tutto tuo...' (Di martedì 11 aprile 2023) 'Le donne me lo invidiano ', questa la ragione per cui una donna non lascia uscire il marito di casa , non facendolo uscire nemmeno per andare al lavoro. 'È troppo bello ', ha spiegato la donna e teme ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) 'Le donne me lo', questa la ragione per cui una donna non lascia uscire ildi, non facendolo uscire nemmeno per andare al lavoro. 'È', ha spiegato la donna e teme ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : «No, credere a Pasqua non è / giusta fede: / troppo bello sei a Pasqua! / Fede vera / è al venerdì santo / quando T… - RobertaMon86940 : @MurgiaNicole93 No vabbè è troppo bello!!?? - giftfr0mvirgo : TROPPO BELLO QUESTO COMPLEANNO - giuliasslv : No raga perfavore è troppo bello il suo sorriso ?? - exmalinconico : Vabbè sto guanto troppo bello, saranno delle bone pazzesche entrambe #amici22 -