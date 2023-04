E ora Inzaghi esonera l'Inter (Di martedì 11 aprile 2023) E se alla fine fosse Inzaghi a sorprendere tutti in contropiede? Già, perché nei pensieri del tecnico piacentino, ultimamente, è balenata un'idea: dire addio, salutare tutti, prima di ricevere il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 aprile 2023) E se alla fine fossea sorprendere tutti in contropiede? Già, perché nei pensieri del tecnico piacentino, ultimamente, è balenata un'idea: dire addio, salutare tutti, prima di ricevere il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Ci sono le immagini, speriamo tolgano l'ammonizione a Lukaku come già successo con Lookman. L'esultanza… - giornaleradiofm : RT @LapoDeCarlo1: L'#Inter si gioca la semifinale col #Benfica. #Inzaghi sembra aver scelto Dzeko al posto di #Lukaku. Fa bene? Nella Juve… - LapoDeCarlo1 : L'#Inter si gioca la semifinale col #Benfica. #Inzaghi sembra aver scelto Dzeko al posto di #Lukaku. Fa bene? Nell… - sportli26181512 : E ora #Inzaghi esonera l’#Inter: Stufo di essere sotto accusa per gli alti e bassi, sta valutando l’addio ma prima… - IlCavour : I tifosi della Juve (me compreso, da quando ho memoria e da quando sono nato ahahahah) hanno criticato Ronaldo, Hig… -