È morto Sandro Panseri, l’attore protagonista del «Il Posto» di Olmi, aveva 78 anni (Di martedì 11 aprile 2023) IL LUTTO. Nato a Bergamo nel 1945, poi trasferitosi a Treviglio e infine a Milano. Quando recitò con Olmi aveva 15 anni. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 11 aprile 2023) IL LUTTO. Nato a Bergamo nel 1945, poi trasferitosi a Treviglio e infine a Milano. Quando recitò con15

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piero636 : RT @sconnesso_: Alessandro, 54 anni, trovato morto in casa: è il ???????????? ???????? ???? ???? ???????? a CHIOGGIA Le altre vittime sono state Sandro Sch… - Morris92279914 : RT @sconnesso_: Alessandro, 54 anni, trovato morto in casa: è il ???????????? ???????? ???? ???? ???????? a CHIOGGIA Le altre vittime sono state Sandro Sch… - JmsFortuna : RT @sconnesso_: Alessandro, 54 anni, trovato morto in casa: è il ???????????? ???????? ???? ???? ???????? a CHIOGGIA Le altre vittime sono state Sandro Sch… - Antonel73347356 : RT @sconnesso_: Alessandro, 54 anni, trovato morto in casa: è il ???????????? ???????? ???? ???? ???????? a CHIOGGIA Le altre vittime sono state Sandro Sch… - gioby : RT @sconnesso_: Alessandro, 54 anni, trovato morto in casa: è il ???????????? ???????? ???? ???? ???????? a CHIOGGIA Le altre vittime sono state Sandro Sch… -