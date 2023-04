E manda in brodo di giuggiole i fan con la lingerie d' epoca in pendant

Leggi su iodonna

(Di martedì 11 aprile 2023) Caschetto liscio, punte all’insù,d’. Miriam Leone delizia i fan di Instagram con un selfie allo specchio che rivela un taglio e un beauty look in accordo con le atmosfere vintage del suo ultimo film. Leggi anche › Miriam Leone, ogni momento è buono per le patch oro anti-occhiaie Miriam Leone: nuovo ruolo, nuovo look retrò Il set è blindatissimo, della storia non si sa praticamente nulla, ma tenere viva la curiosità dei fan è importante. E l’attrice siciliana (37 anni), come d’abitudine, ha postato su Instagram un selfie ind’ultra sensuale. Corpetto in pizzo sagomato incon il golfino color panna, le calze nude e la guêpière. ...