“È impossibile”. Amici 22, Wax e Rudy Zerbi la strana teoria su di loro scatena i commenti (Di martedì 11 aprile 2023) Amici 22, Rudy Zerbi e Wax, lo scontro continua. O meglio, ormai è diventata una saga, una storia da cui si potrebbe partire per realizzare un film o magari un romanzo. E adesso vi andiamo a raccontare un altro capitolo. Prima, però, dobbiamo fare alcuni passi indietro e ricordare cosa è successo tra l’allievo del talent show di Maria De Filippi e l’insegnante di canto. A quanto pare tra i due non scorre buon sangue. Nelle scorse puntate di Amici 22 Wax, carattere piuttosto vivace, diciamo così, e Rudy Zerbi, uno che di certo quando ce l’ha sulla lingua la lascia partire a razzo senza pensarci su due volte si sono scontrati ripetutamente. Sono volate parole grosse: il cantante ha dato all’insegnante del “falso e basta***“. Lo stesso Zerbi che pochi giorni fa è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023)22,e Wax, lo scontro continua. O meglio, ormai è diventata una saga, una storia da cui si potrebbe partire per realizzare un film o magari un romanzo. E adesso vi andiamo a raccontare un altro capitolo. Prima, però, dobbiamo fare alcuni passi indietro e ricordare cosa è successo tra l’allievo del talent show di Maria De Filippi e l’insegnante di canto. A quanto pare tra i due non scorre buon sangue. Nelle scorse puntate di22 Wax, carattere piuttosto vivace, diciamo così, e, uno che di certo quando ce l’ha sulla lingua la lascia partire a razzo senza pensarci su due volte si sono scontrati ripetutamente. Sono volate parole grosse: il cantante ha dato all’insegnante del “falso e basta***“. Lo stessoche pochi giorni fa è stato ...

