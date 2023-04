“È giusto dirlo”. Nikita Pelizon a bomba su Silvia Toffanin dopo il caso scoppiato dietro le quinte (Di martedì 11 aprile 2023) Il pubblico del GF Vip 7 aspettava da diversi giorni questa reazione di Nikita Pelizon, che adesso è davvero arrivata. La vincitrice del reality show ha praticamente bacchettato l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, e la conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, sebbene non li abbia nominati direttamente. Ma la sua risposta ad una domanda specifica è stata inequivocabile e potrebbe aprire nuove polemiche, se l’emittente televisiva dovesse rispondere a tono. L’edizione del GF Vip 7 è stata fortunata per Nikita Pelizon, ma non per i vertici Mediaset, infuriati per ciò che è successo nei sette mesi di reality show. Pier Silvio Berlusconi ha ritenuto che ci fosse troppo trash e troppi atteggiamenti scorretti, infatti proprio nell’ultimo periodo del programma ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Il pubblico del GF Vip 7 aspettava da diversi giorni questa reazione di, che adesso è davvero arrivata. La vincitrice del reality show ha praticamente bacchettato l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, e la conduttrice di Verissimo,, sebbene non li abbia nominati direttamente. Ma la sua risposta ad una domanda specifica è stata inequivocabile e potrebbe aprire nuove polemiche, se l’emittente televisiva dovesse rispondere a tono. L’edizione del GF Vip 7 è stata fortunata per, ma non per i vertici Mediaset, infuriati per ciò che è successo nei sette mesi di reality show. Pier Silvio Berlusconi ha ritenuto che ci fosse troppo trash e troppi atteggiamenti scorretti, infatti proprio nell’ultimo periodo del programma ...

