Dungeons & Dragons – l’onore dei ladri | la recensione

Leggi su moviemag

(Di martedì 11 aprile 2023) MovieMag.it - News Cinema, Recensioni Film e Serie TV - News Cinema, Recensioni Film e Serie TV: film in sala, notizie sul cinema su film e serie in streaming da Netflix, Prime Video e Disney Plus, trailer, rubriche, capolavori e cult movie. Il gioco da tavolo cult degli anni ’70, arrivato recentemente all’orecchio dei più giovani soprattutto grazie alla serie Netflix Stranger Things, prende finalmente vita. Entertainment One e Paramount Pictures si uniscono per riportare in auge il meraviglioso mondo fantasy che per decenni con giochi di ruolo, libri e molto altro ha