“Due Rose” | il nuovo singolo dei Tiromancino con Enula

(Di martedì 11 aprile 2023) ROMA – Mentre Federico Zampaglione è impegnato con le riprese del suofilm da regista, isi apprestano a tornare sulle scene musicali con una nuova canzone: si intitola “Due” e vede la band romana duettare con. L’uscita del brano è prevista il prossimo 14 aprile. Come già più volte ribadito in passato da Zampaglione, inon pubblicheranno più album, e quindi questosarà disponibile isolatamente, soltanto in streaming. “Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti”, scrivono isui social. “In “Due” si racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga… tra promesse e ombre, trae spine. Esistono anche questi amori qui… e noi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tiromancino : Eccovi un assaggio di 'Due Rose' con @enulidae la nuova canzone in uscita il 14 Aprile.???? Nei duetti di solito si… - sonozingara : RT @enulidae: Ragaaaa nuovo singolo!!!! ' Due Rose' racconta di un amore in bilico tra passione e fuga, tra rose e spine. Esistono anche q… - SMSNEWSOFFICIAL : Tiromancino: il 14 aprile esce il nuovo singolo "Due Rose", in collaborazione con Enul

I Tiromancino lanciano con Enula “Due rose”, brano che probabilmente fu presentato ad Amadeus per Sanremo All Music Italia

Milano, 11 aprile 2023. I Tiromancino tornano con il nuovo singolo "Due Rose" in collaborazione con Enula, disponibile su tutte le piattaforme digitali (e in radio) da venerdì 14 aprile via Virgin