Due riconoscimenti per Ferrari ai Red Dot Awards 2023 (Di martedì 11 aprile 2023) MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Per la prima volta nella storia dei Red Dot Award, Ferrari si aggiudica due riconoscimenti di primo piano in altrettante categorie dell’importantissimo premio di design assegnato dall’omonima associazione. La Ferrari Purosangue è infatti stata insignita del Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design, mentre la Ferrari Vision Gran Turismo ha ottenuto lo stesso premio nella categoria Innovative Products. Da segnalare anche il Red Dot Award conquistato dalla 296 GTS, prima vettura spider di Maranello dotata di motore V6 ibrido plug-in. Il Red Dot Award, uno dei premi più importanti e prestigiosi nel settore del design industriale, ha come obiettivo la celebrazione dell’eccellenza e della carica innovativa dell’attività dei migliori progettisti al mondo. I premi, assegnati ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 aprile 2023) MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Per la prima volta nella storia dei Red Dot Award,si aggiudica duedi primo piano in altrettante categorie dell’importantissimo premio di design assegnato dall’omonima associazione. LaPurosangue è infatti stata insignita del Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design, mentre laVision Gran Turismo ha ottenuto lo stesso premio nella categoria Innovative Products. Da segnalare anche il Red Dot Award conquistato dalla 296 GTS, prima vettura spider di Maranello dotata di motore V6 ibrido plug-in. Il Red Dot Award, uno dei premi più importanti e prestigiosi nel settore del design industriale, ha come obiettivo la celebrazione dell’eccellenza e della carica innovativa dell’attività dei migliori progettisti al mondo. I premi, assegnati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Due riconoscimenti per Ferrari ai Red Dot Awards 2023 - Italpress : Due riconoscimenti per Ferrari ai Red Dot Awards 2023 - infoiteconomia : Innovazione e sviluppo, importanti riconoscimenti per due aziende della Ciociaria - CikoStark : @tackleduro Pensa la differenza tra la vita, la professionalità ed i riconoscimenti avuti da #MassimoMauro ed i tuo… - FlashAlert_me : $GWRE [15s. delayed]: Issued Press Release on April 05, 10:29:00: Riassunto: Due riconoscimenti per Guidewire agli… -