Due giorni di controlli a Sorrento: verificati 65 veicoli (Di martedì 11 aprile 2023) Due giorni di controlli a Sorrento in particolare sul territorio della costiera sorrentina. 196 persone identificate Due giorni di controlli a Sorrento. Ieri e domenica gli agenti del Commissariato di Sorrento, con il supporto del Reparto Mobile di Napoli, del VI° Reparto Volo di Napoli e del distaccamento Polizia Stradale di Sorrento, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio lungo la costiera sorrentina. Nel corso dell'attività identificate 196 persone, di cui 40 con precedenti di polizia. verificati, inoltre, 65 veicoli, e contestata, infine, una violazione del Codice della Strada per mancata revisione periodica.

