Drew Barrymore e l'amore per i suoi 4 gatti adottati nei rifugi (Di martedì 11 aprile 2023) Quattro gatti, un'iguana di nome Jeremy e due cani. Oltre a due figlie. Quella di Drew Barrymore è decisamente una famiglia allargata e particolare, dove l'amore per gli animali è pari a quello per gli esseri umani. L'attrice americana, 48 anni, ha però un rapporto speciale con i felini, nato fin da quando era appena un'adolescente: "Ho preso 2 gatti da un rifugio per animali quando sono andata a vivere da sola. Volevo creare una mia piccola famiglia. E me ne sono innamorata per sempre", ha raccontato l'attrice in un'intervista a People. Il suo appartamento a Manhattan è davvero una "casa viva e vegeta" e il bello è che i sette animali vanno tutti perfettamente d'accordo. "Non so esattamente come ho fatto", racconta l'ex bambina prodigio di Hollywood al magazine, in occasione del ...

