“Dovete sapere questa cosa”. GF Vip 7, Nikita Pelizon mai così netta su Antonella Fiordelisi (Di martedì 11 aprile 2023) Nelle ultime ore, la vincitrice del GF Vip 7, Nikita Pelizon, ha risposto a diverse domande e curiosità degli utenti nelle sue storie Instagram. Oltre ad essersi fortemente sbilanciata su Antonella Fiordelisi, l’ex vippona ha parlato dei mancati inviti, per tutti i concorrenti, al talk show Verissimo. L’influencer triestina ha affermato, a tal proposito, che non si dovrebbe fare di tutta l’erba una fascio, in quanto non tutti coloro che hanno partecipato al programma hanno portato dei contenuti trash. Prima di arrivare alla domanda su Antonella Fiordelisi e sulla loro amicizia nata all’interno del GF Vip 7, Nikita Pelizon ha parlato di altri gieffini, tra cui Luca Onestini. Lei ha dichiarato che la cotta che ha avuto per l’ex tronista è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Nelle ultime ore, la vincitrice del GF Vip 7,, ha risposto a diverse domande e curiosità degli utenti nelle sue storie Instagram. Oltre ad essersi fortemente sbilanciata su, l’ex vippona ha parlato dei mancati inviti, per tutti i concorrenti, al talk show Verissimo. L’influencer triestina ha affermato, a tal proposito, che non si dovrebbe fare di tutta l’erba una fascio, in quanto non tutti coloro che hanno partecipato al programma hanno portato dei contenuti trash. Prima di arrivare alla domanda sue sulla loro amicizia nata all’interno del GF Vip 7,ha parlato di altri gieffini, tra cui Luca Onestini. Lei ha dichiarato che la cotta che ha avuto per l’ex tronista è stata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xmartolaa : Cercare “un colpevole” nella storia sono infermieri/medici che hanno divulgato la lettera del piccolo, scritta solo… - Giasa1993 : @siriomerenda Ragazzi prima di parlare dovete sapere la storia come è realmente. Informatevi prima di peccare di ignoranza - doll__parts__ : RT @__ouutoftime: Ricordiamo che la culla per la vita è anonima, non ci sono telecamere e nessuno dovrebbe sapere/voler sapere chi ha lasci… - btsflowerflower : Dovete sapere che non abbiamo bisogno di voi per dimostrare quanto sono bravi questi ragazzi, né di voi né dei Gram… - BarbyTifaInter : @Matty48416526 No io non voglio sapere questo, non mi interessa ???? perché dovete sempre travisare quello che dico? -