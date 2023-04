Dov’è la crisi climatica? Quasi assente dai media italiani (Di martedì 11 aprile 2023) Il cambiamento climatico continua a ricevere poco spazio sui mezzi di comunicazione tradizionali come la stampa e la televisione, mentre contemporaneamente aumentano gli annunci pubblicitari delle aziende che sono maggiormente responsabili del riscaldamento globale sui principali giornali italiani. Questo evidenzia l’influenza pericolosa che l’industria dei combustibili fossili esercita sull’ambito dell’informazione. Queste sono le conclusioni del nuovo rapporto commissionato da Greenpeace Italia all’Osservatorio di Pavia, un istituto di ricerca specializzato nell’analisi della comunicazione. Lo studio Durante il periodo compreso tra settembre e dicembre 2022, uno studio ha analizzato la narrativa relativa alla crisi climatica presente sui principali giornali nazionali (Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore, Avvenire e La ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 aprile 2023) Il cambiamento climatico continua a ricevere poco spazio sui mezzi di comunicazione tradizionali come la stampa e la televisione, mentre contemporaneamente aumentano gli annunci pubblicitari delle aziende che sono maggiormente responsabili del riscaldamento globale sui principali giornali. Questo evidenzia l’influenza pericolosa che l’industria dei combustibili fossili esercita sull’ambito dell’informazione. Queste sono le conclusioni del nuovo rapporto commissionato da Greenpeace Italia all’Osservatorio di Pavia, un istituto di ricerca specializzato nell’analisi della comunicazione. Lo studio Durante il periodo compreso tra settembre e dicembre 2022, uno studio ha analizzato la narrativa relativa allapresente sui principali giornali nazionali (Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore, Avvenire e La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusyPoppi : @Marco_dreams Dov'è la notizia ?Il mondo è paese, con democrazia in crisi e giustizia pure anzi ... - creativephil75 : @ToxMagato La vedo in seria difficoltà... E non può neppure sperare in una crisi di governo che la rimetta dov'era. - siamo_la_Roma : ? Dov'è finito #Abraham? ?? Solo 7 gol in stagione e un digiuno che dura da due mesi ?? Ora rischia davvero il posto… -

La pagella del lunedì del tennis mondiale: Jabeur e Nardi, fantasia al potere Peccato, poteva fare molto di più BADOSA 2 Dov'è finita la guerriera che un anno fa era salita addirittura al numero 2 WTA Già in crisi di fiducia la spagnola è inciampata negli infortuni ed è scesa ... Serie B, il Frosinone si avvicina alla promozione. Il Como rimonta il Genoa, colpo Bari nel recupero ... che vince al Vigorito e acuisce la crisi del Benevento, ultimo ... però: minuto 38, sinistro di Foulon e Alfonso è battuto. Nella ...La svolta arriva 48' con la palla che gira nell'area del Sudtirol dov'... Pasqua, benedizione Urbi et Orbi del Papa: "Pace in Ucraina, arrivi la luce sulla Russia" ...brutale aggressione russa all'Ucraina e agli scenari di crisi che ... Questo è un passaggio del messaggio inviato dal presidente della ... ci fa riandare in Galilea, là dov'è iniziata la nostra storia d'... Peccato, poteva fare molto di più BADOSA 2finita la guerriera che un anno fa era salita addirittura al numero 2 WTA Già indi fiducia la spagnolainciampata negli infortuni edscesa ...... che vince al Vigorito e acuisce ladel Benevento, ultimo ... però: minuto 38, sinistro di Foulon e Alfonsobattuto. Nella ...La svolta arriva 48' con la palla che gira nell'area del Sudtirol'......brutale aggressione russa all'Ucraina e agli scenari diche ... Questoun passaggio del messaggio inviato dal presidente della ... ci fa riandare in Galilea, làiniziata la nostra storia d'... Usa-Cina, è crisi: sarà terza guerra mondiale per Taiwan Money.it