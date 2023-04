Dopo l'esito del Dna al via la caccia all'orso che ha ucciso Andrea Papi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Sono attese nel corso della giornata odierna gli esiti degli esami del Dna per arrivare alla 'targa', ovvero il nome in codice, dell'orso bruno che mercolediì scorso ha aggredito e ferito mortalmente nei boschi di Caldes in Trentino, l'appassionato di running, Andrea Papi. Con la madre del giovane che in una lettera ha evidenziato l'arrabbiatura e l'indignazione per quanto non è stato fatto da parte delle autorità preposte, le associazioni animaliste e ambientaliste pronte a presentare esposti presso la Procura di Trento contro la decisione del governo trentino guidato da Maurizio Fugatti che ha firmato l'ordinanza di abbattimento per l'orso aggressore (dovrebbero seguirne altre tre per altrettanti plantigradi ritenuti 'problematici'), domani alle ore 15 nella piccola chiesa ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Sono attese nel cdella giornata odierna gli esiti degli esami del Dna per arrivare alla 'targa', ovvero il nome in codice, dell'bruno che mercolediì scha aggredito e ferito mortalmente nei boschi di Caldes in Trentino, l'appassionato di running,. Con la madre del giovane che in una lettera ha evidenziato l'arrabbiatura e l'indignazione per quanto non è stato fatto da parte delle autorità preposte, le associazioni animaliste e ambientaliste pronte a presentare esposti presso la Procura di Trento contro la decisione del governo trentino guidato da Maurizio Fugatti che ha firmato l'ordinanza di abbattimento per l'aggressore (dovrebbero seguirne altre tre per altrettanti plantigradi ritenuti 'problematici'), domani alle ore 15 nella piccola chiesa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Il procuratore federale #Chiné si prenderà tutto il tempo possibile prima di inviare il pre-deferimento sulla quest… - sulsitodisimone : Dopo l'esito del Dna al via la caccia all'orso che ha ucciso Andrea Papi - lacittanews : Una Pasqua 2023 di tragedia nelle acque del Mediterraneo, dopo che è finita la tregua per maltempo che li ha di fat… - Agenzia_Italia : Dopo l'esito del Dna al via la caccia all'#orso che ha ucciso #AndreaPapi - Fabri780 : @Foscari1991 È quello che penso anch’io. Checché ne dicano alcuni Repubblicani MAGA vagamente filo-russi, la guerra… -