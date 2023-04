Don’t Forget The Lyrics: che fine ha fatto il campione Francesco (Di martedì 11 aprile 2023) Una novità per il pubblico di Don’t Forget The Lyrics: in trasmissione, è sparito il campione in carica Francesco, ma qual è il motivo. Il programma Don’t Forget The Lyrics,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 11 aprile 2023) Una novità per il pubblico diThe: in trasmissione, è sparito ilin carica, ma qual è il motivo. Il programmaThe,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enzo97736396 : Cash or Trash? (R) – 233 1.70 (Paolo Conticini) Don’t Forget the Lyrics – 477 2.49 (Gabriele Corsi) Lingo – 140 1.… - ZHelleina : RT @Modsun231: Io come Niki, ho sentito Alfonso dire il nome di Nikita, ma ho dovuto guardare la foto per essere sicura?? da riguardare all'… - sippedsweetea : ancora ridendo per quello che a don't forget the lyrics ha detto voglio una vita spericolata come quella di steve dei queen - Fabio59034058 : @cicciopastina2 Si è anche scritto nel nome della trasmissione 'I migliori Don't Forget della nostra vita' - luiger_ : questa puntata di don’t forget the lyrics a tema sanremo e poi lo speciale della rete uno, l’italia è una repubblic… -