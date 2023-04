Donna morsa da un lupo in Lucchesia (Di martedì 11 aprile 2023) Una Donna di 50 anni sarebbe stata morsa da un lupo in una zona isolata di Porcari (Lucca), in Lucchesia, nel tentativo di difendere il suo cane. A riportarlo il sindaco Leonardo Fornaciari su ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Unadi 50 anni sarebbe statada unin una zona isolata di Porcari (Lucca), in, nel tentativo di difendere il suo cane. A riportarlo il sindaco Leonardo Fornaciari su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vadorgarbos : RT @SkyTG24: Donna morsa al braccio da un lupo in provincia di Lucca - Vadorgarbos : RT @Agenzia_Italia: Una donna di 50 anni è stata ferita in Lucchesia mentre portava a spasso il suo cane. Pochi punti di sutura alla mano e… - SkyTG24 : Donna morsa al braccio da un lupo in provincia di Lucca - Agenzia_Italia : Una donna di 50 anni è stata ferita in Lucchesia mentre portava a spasso il suo cane. Pochi punti di sutura alla ma… - FillerNero : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 50 anni sarebbe stata morsa da un lupo in una zona isolata di Porcari, in Lucchesia. La signora stava cercan… -