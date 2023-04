Donetsk | offensiva russa | pioggia di missili in Ucraina

(Di martedì 11 aprile 2023) Siamo 412mo giorno di guerra in. Secondo il report quotidiano dell'esercito di Kiev, Mosca si sta concentrando in operazioni offensive nel, dove le forze armate ucraine hanno respinto 52 attacchi.

nelSecondo il report quotidiano dello Stato maggiore ucraino, l'esercito russo si sta concentrando in operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiika, e Maryinsky, ...L'invernale russa non è riuscita a fare molti progressi e le sue truppe hanno fatto solo ...è una delle quattro province dell'Ucraina orientale e meridionale che la Russia ha ...10.18 Kiev: a Bakhmut si combatte ancora Secondo il report quotidiano dello Stato maggiore ucraino, l'russa insi sta concentrando verso in direzione di Bakhmut, Lyman, Avdiika e Maryinsky. Così Rbc - Ukraine. "A Bakhmut ancora attacchi, i combattimenti continuano", si legge nel ...

Esercito Kiev, offensive delle truppe russe nel Donetsk - Ultima Ora Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 412. Kiev fa sapere che non ci sono cambiamenti nei suoi piani militari dopo la fuga di carte segrete negli Usa. Secondo il report quotidiano dell'esercito ucrain ..."Bakhmut resiste e ha una scorta" di armi, ma "i russi sono più numerosi di noi e detengono più munizioni". Lo ha affermato Yuriy Syrotyuk, un militare ucraino in un'intervista alla televisione ...