Donazione organi, Guardiagrele comune più generoso d'Italia (Di martedì 11 aprile 2023) Chieti - Guardiagrele, in provincia di Chieti, è il comune più generoso d'Italia tra quelli medio-piccoli (tra i 5mila e i 30mila abitanti) per quanto riguarda la Donazione di organi, mentre Pescara è tra le prime dieci grandi città: lo certifica l'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla Donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 Comuni Italiani in cui il servizio è attivo. L'Indice è stato pubblicato in vista della 26ma Giornata nazionale della Donazione degli organi che si celebra domenica prossima 16 ...

